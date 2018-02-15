Член МОК покинет организацию из-за ранения охранника

Вчера, 20:00

Сотрудники международного олимпийского комитета хотят удалить Адама Пенгилли из организации вследствие ссоры с охранником. Адам покидает пост вице-президента междунaродной конфедерaции бобслея и скелетона (IBSF).

На данный момент известно, что Адам Пенгилли извинился перед охранником. Мужчина был обвинен в ранении охранника, с которым у члена организации произошел некий конфликт.

В четверг утром гражданин Великобритании выходил из гостиницы и хотел пройти мимо поста охраны, когда охранник позвал Адама. Далее он преградил путь представителю МОК и потребовал предъявить удостоверение. Охранник попросил сфотографировать пропуск, на что Пенгилли никак не отреагировал, а просто прошел мимо. Когда охранник снова откликнул Адама со словами «Стой», охранник упал, получив ссадины и травмы. Сам мужчина отрицает свою вину в произошедшем, однако по видео видно, будто Пенгилли толкает охранника и уходит. Член МОК признается, что совершил ошибку и просит принять его извинения. Однако в организации заявили, что срок мандата члена международного олимпийского комитета истекает 25 февраля и, что Адам Пенгилли в срочном порядке должен покинуть страну и компанию.