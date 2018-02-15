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Определены самые полезные виды спорта на зимней Олимпиаде 2018

Сегодня, 06:30

В Пхенчхане проходит шестой день зимней Олимпиады. Специалисты определили самые полезные виды спорта.

 Сейчас пристальное внимание всей мировой общественности приковано к Южной Корее, где в Пхенчхане проходят зимние Олимпийские игры. Эксперты считают, что наиболее полезным для людей спортом, из представленных на Олимпиаде, является бег на лыжах. Медики, после проведения многочисленных исследований, сообщают, что данный вид спорта помогает эффективному сбрасыванию лишнего веса, способствует развитию выносливости, укрепляет сердечно-сосудистую систему и иммунитет, а также улучшает функционирование органов дыхания.

Также в число полезных видов спорта специалисты отнесли катание на сноуборде (обеспечивает укрепление суставов), керлинг (обеспечивает физическую нагрузку и помогает научиться работать в команде). Кроме этого, эксперты уверены, что для организма человека полезно также катание на коньках, которое помогает стимулировать работу сердца. Медики подтверждают, что заниматься данными видами спорта полезно для общего развития организма.


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