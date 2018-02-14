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Зрители Олимпиады-2018 признали парк пенисов самым шокирующим местом в Южной Корее

Сегодня, 16:10

Зрители Олимпиады-2018 признали парк пенисов, расположенный в Синнаме, самым шокирующим местом в Южной Корее. Это популярный «аттракцион», который посетители считают «корейским Стоунхенджем», как сообщает VladTime.

 По словам болельщицы из Лондона, приехавшей на Олимпийские игры-2018, она бывала в разных местах по всему миру, но впервые увидела такое. С экспонатами можно фотографироваться, но большинство туристов предпочитает это делать, отойдя в сторону от гигантских пенисов. Здесь есть много вариаций на тему мужского полового органа – от музыкальных подвесок и лавочек до даже пушек. От места проведения Олимпийских игр до парка пенисов всего два часа езды.

  Для многих это покажется смешным, но у корейцев менталитет другой. Парк пенисов в Синнаме является памятником плодородия. Есть местные легенды, рассказывающие, почему возвели первую такую статую – чтобы успокоился дух девственницы, не дождавшейся парня. В настоящее время в Южной Корее безработицы, и детей заводят редко, потому рождаемость сильно понижается. Кроме парка пенисов, в стране есть и другие своеобразные достопримечательности, вроде Музея туалетов в Сувоне


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