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Александр Большунов: Волнений было не более, чем на первенстве водокачки

Вчера, 21:50

Победитель Зимней Олимпиады-2018 Александр Большунов рассказал, что не испытывал никакого волнения при выступлении. Он вел себя, как будто выступал на первенстве водокачки.

Александр Большунов получил бронзовую медаль в Олимпиаде -2018. Он мастерски выполнил спринт, на который попал по стечению обстоятельств. Вообще-то он не планировал ехать в Корею, так как ему мешала в планах недавняя болезнь, но за несколько дней все изменилось. Спортсмен рассказал, что не испытывал никакого трепетного волнения перед стартом.

В своем интервью спринтер сообщил, что все было как на первенстве водокачки и не более того. Хотя он подчеркнул, что победа далась нелегко, в самый ответственный момент ноги немного подвели, поэтому бронза – тоже отличный результат. Александр сообщил, что свою победу посвящает всем тем ребятам, которых МОК не допустил к участию в Играх.


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