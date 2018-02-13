Легков первым поздравил тренера Крамера за медали лыжников на ОИ

Вчера, 20:16

Александр Легков, являющийся олимпийским чемпионом игр в Сочи, первым направил поздравления тренеру Маркусу Крамеру за медали лыжников в Пхенчхане. Это произошло после того, как бронзовый «дубль» в спринте был оформлен Юлией Белоруковой и Александром Большуновым.

Об этом рассказал сам немецкий специалист. Он проинформировал журналистов, что его телефон переполнен поздравительными сообщениями о достигнутых успехах.

Первое из них пришло, насколько он помнит, именно от Александра Легкова. Крамер сообщил, что он ежедневно настраивал спортсменов не опускать руки из-за наложенных несправедливых ограничений. Те в итоге смогли превзойти себя и, несмотря на отсутствие большого опыта, показать очень достойный результат.

Он является тем более приятным подарком для тех выдающихся российских лыжников, которых просто не пустили на Олимпиаду.

Маркус Крамер возглавляет тренерский штаб спортсменов РФ, прибывших в Пхенчхан и выступающих под олимпийским флагом.

Немецкий специалист также сообщил, что российские спортсмены, прибывшие на Олимпиаду,имеют дополнительную мотивацию из-за несправедливого отстранения от Игр самых именитых спортсменов.

Крамер сказал, после этого «дубля» у него появилось ощущение, что можно всё заканчивать и возвращаться домой.

Большунов посвятил своё достижение всем болельщикам и спортсменам РФ.