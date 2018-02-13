Лыжники Большунов и Белорукова показали в Пхенчхане «зубы»

Вчера, 19:45

Лыжники РФ Алексчандр Большунов и Юлия Белорукова показали в Пхенчхане свои «зубы». Они взяли по «бронзе» в спринтерских гонках.

Их выступление прокомментировал Сергей Крянин, являющийся вице-президентом в ФЛРГ. По его мнению, эти спортсмены продемонстрировали, что для успешного выступления не обязательно наличие опыта или возраста.

Главное – не взирать на авторитеты и не бояться никого из них. Лыжники просто показали максимальное из того, на что они способны в настоящий момент. Крянин сообщил, что он не рассчитывал, что Белорукова сможет выступить столь успешно, но она не подвела команду.

Большунов после получения медали сказал журналистам, что проходящая Олимпиада без участия лыжников РФ, которых к ней не допустили, просто скучна.

Сергей Корянин также проинформировал СМИ о мнении, что российские лыжники с участием лучших спортсменов просто «порвали» бы всех других участников этой Олимпиады. К сожалению, им просто запретили приехать в Пхенчхан по недоказанным причинам.

Также чиновник добавил, что если посмотреть на эти две «бронзы» на свет, то они кажутся «золотыми». Он считает достижение в спринте крупной победой, которое показало, что у команды есть резерв и РФ может достойно представлять даже пока не очень опытная молодёжь.