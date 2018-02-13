Футболист «Тосно» высморкался в пятитысячную банкноту

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Футболист из молодежки «Тосно» высморкался в пятитысячную купюру, которую затем выбросил. Однако выяснилось, что она была не настоящей.

Полузащитник из ФК «Тосно», 19-летний Станислава Манаева решил снять шуточное видео, которое мало кого рассмешило. На странице @ruchrussiankids в социальной сети Instagram был опубликован ролик, где запечатлено, как молодой человек достает пятитысячную банкноту, и сморкается в нее, а затем спокойно скомкивает, и выбрасывает ее под ноги.

В описании к видео он добавил, что имел возможность подарить данную купюру нуждающимся, однако не стал этого делать, так как у него насморк. Подписчики видео не оценили, а шутку нашли совсем неудачной. Футболист был обвинен в излишней расточительности, и в неуважении к тем, кто зарабатывает эти деньги тяжелым трудом.

Позже Станислав Манаев заявил, что это была шутка, а купюра вообще не настоящая. Ребята из ФК сегодня вылетели на сборы в Крым, и решили снимать блог сборов. Делать все им приходится самостоятельно, ведь у них нет для этого специальных людей и аппаратуры, а видео хотели сделать смешным. Футболист отметил, что в молодежке нет зарплат и таких больших денег, и все ребята там из простых семей.