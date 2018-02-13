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Во Владивостоке футболистки снялись в откровенной фотосессии

Сегодня, 17:28

Во Владивостоке футболистки по американскому виду этого спорта снялись в откровенной фотосессии. Снимки «Владивостокских косаток» появилось в Instagram.

Девушки, представляющие команду по американскому футболу «Владивостокские косатки», снялись в откровенной фотосессии. Они позировали в нижнем белье и верхней части формы, которая представляет собой защиту для корпуса. Снимки получились действительно яркие, но не все могут дать им эротическое направление.

Для такого жесткого вида спорта нужны действительно крупные девушки, ведь моделей на поле снесут с первой же секунды. Естественно, «Владивостокские косатки» не стали исключением. Вся команда как на подбор, крупные и сильные спортсменки. Это вызвало критику со стороны многих пользователей, которые не считают крупных российских барышень сексуальными.


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