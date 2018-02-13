VistaNews.ru


Шорт-трекиста РФ Ситникова дисквалифицировали за толчок соперника

Сегодня, 16:28

Шорт-трекист Павел Ситников, представлявший сборную России на южнокорейских ОИ-2018, скандально завершил забег на 1000 метров. Отечественного спортсмена дисквалифицировали за толчок соперника, из-за чего он не сумел пробиться в четвертьфинал соревнования.

В ходе забега на 1000 метров Павел Ситников боролся за лидерство с Шандором Лю Шаолинем (Венгрия). Российский шорт-трекист получил от соперника легкий толчок, после чего ненароком сбил Роберто Пукитиса (Латвия) и Джона Селски (США). Закончился неприятный инцидент падением и самого Ситникова. Разобравшись в эпизоде с массовыми толчками, судьи забега признали виновным российского шорт-трекиста, лишив его борьбы за путевку в четвертьфинал.

Все остальные спортсмены продолжили соревноваться, а Лю Шаолинь легко финишировал на первом месте. Ситников и остальные представители национальной сборной России пока что никак не прокомментировали кандальный инцидент.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.