Шорт-трекиста РФ Ситникова дисквалифицировали за толчок соперника

Сегодня, 16:28

Шорт-трекист Павел Ситников, представлявший сборную России на южнокорейских ОИ-2018, скандально завершил забег на 1000 метров. Отечественного спортсмена дисквалифицировали за толчок соперника, из-за чего он не сумел пробиться в четвертьфинал соревнования.

В ходе забега на 1000 метров Павел Ситников боролся за лидерство с Шандором Лю Шаолинем (Венгрия). Российский шорт-трекист получил от соперника легкий толчок, после чего ненароком сбил Роберто Пукитиса (Латвия) и Джона Селски (США). Закончился неприятный инцидент падением и самого Ситникова. Разобравшись в эпизоде с массовыми толчками, судьи забега признали виновным российского шорт-трекиста, лишив его борьбы за путевку в четвертьфинал.

Все остальные спортсмены продолжили соревноваться, а Лю Шаолинь легко финишировал на первом месте. Ситников и остальные представители национальной сборной России пока что никак не прокомментировали кандальный инцидент.