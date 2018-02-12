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Вяльбе: Родченкова завербовали, когда он находился в Канаде

Вчера, 19:50

Елена Вяльбе полагает, что Родченков был завербован во время работы в Канаде. Такую версию выдвинула президент Федерации по лыжным гонкам об информаторе международной антидопинговой комиссии.

"Я знакома с Григорием не один год. Он выглядит не совсем здоровым, так как пытался совершить суицид и нанёс самому себе травмы", - рассказала Вяльбе.

Она отмечает, что собственно WADA требовала от Родченкова возглавить антидопинговую лабораторию на момент проведения Игр-2014 в городе Сочи.

"Он отличный химик, но никто не признал его гением и он решил реализоваться вот таким странным образом. Мне кажется, что его уже завербовали, когда он находился в Канаде. Один человек не сможет придумать такой план. Эта история является крупным провалом", - добавляет лидер ФЛГР.


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