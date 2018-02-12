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Светлана Журова: В России для Родченкова есть угрозы

Вчера, 19:12

Светлана Журова прокомментировала ситуацию с появлением Григория Родченкова. В эфире ток-шоу «60 минут» на CBS экс-чиновник рассказал, что опасается за свою жизнь в России. Так, информатору WADA угрожает наказание.

Чемпионка Игр-2006 Светлана Журова прокомментировала появление Родченкова. Журова уверенна, что информатор WADA негативно повлиял на российский спорт и спортсменов в целом. Начатый скандал с допинг пробами спровоцировал волну протестов против России. Бурный ажиотаж привел к ухудшению отношений МОК со спортсменами РФ.

Теперь сборная России вынуждена выступать под нейтральным флагом и останется без просушивания гимна в честь победы. Также ранее сообщалось, что Григорий Родченков изменил внешность в рамках программы защиты свидетелей.


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