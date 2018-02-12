Фуркад настоятельно требует объяснений отказа МОК Шипулину в Играх-2018

Вчера, 19:21

Биатлонист из Франции Мартен Фуркад настоятельно требует от МОК объяснений отказа на право участия в Олимпийских играх российского спортсмена Антона Шипулина. Россиянину отказали даже в апелляции по этому поводу.

В своем диалоге со СМИ французский биатлонист Мартен Фуркад выразил большое недовольство тем, что россиянин Антон Шипулин не будет участвовать в Олимпиаде-2018. Главной причиной такого события стал официальный отказ МОК. Теперь Фуркад настоятельно требует от представителей олимпийского комитета объяснений данного поступка.

Стало известно, что после того, как приглагшение на игры не прислали россиянину, Шипулин обратился в суд с апелляцией, но ее отклонили. Именно поэтому Фуркад и настаивает на выяснении точных причин отказа.