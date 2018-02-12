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Леонова: Алина Загитова из России имеет шансы получить Золото в Пхенчане

Сегодня, 18:33

Фигуристка из России Алина Загитова может стать обладательницей золотой медали на Олимпиаде в Пхенчане, так как имеет превосходство даже перед чемпионкой Медведевой. Об этом сообщила спортсменка Леонова.

По словам фигуристки, которая также имеет отношение к Олимпийским состязаниям, Алены Леоновой, Загитова превзошла своих конкуренток В Пхенчане на командном турнире. Она смогла оставить позади себя даже Евгению Медведеву, двукратную чемпионку. Впереди фигуристок ожидает личный турнир в рамках Олимпиады.

Он состоится 21 февраля. Леонова уверенна, что Алина Загитова сможет реализовать полную выкладку и претендовать на золотую медаль, так как имеет все шансы к победе. Хотя девушка уже на сегодняшний момент держится впереди соперниц с разрывом в 20 баллов, все же опасения всегда есть. Хотя болельщики уже переживают за победу фаворитки, но подсознательно они уверенны в положительном исходе.


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