Леонова: Алина Загитова из России имеет шансы получить Золото в Пхенчане

Сегодня, 18:33

Фигуристка из России Алина Загитова может стать обладательницей золотой медали на Олимпиаде в Пхенчане, так как имеет превосходство даже перед чемпионкой Медведевой. Об этом сообщила спортсменка Леонова.

По словам фигуристки, которая также имеет отношение к Олимпийским состязаниям, Алены Леоновой, Загитова превзошла своих конкуренток В Пхенчане на командном турнире. Она смогла оставить позади себя даже Евгению Медведеву, двукратную чемпионку. Впереди фигуристок ожидает личный турнир в рамках Олимпиады.

Он состоится 21 февраля. Леонова уверенна, что Алина Загитова сможет реализовать полную выкладку и претендовать на золотую медаль, так как имеет все шансы к победе. Хотя девушка уже на сегодняшний момент держится впереди соперниц с разрывом в 20 баллов, все же опасения всегда есть. Хотя болельщики уже переживают за победу фаворитки, но подсознательно они уверенны в положительном исходе.