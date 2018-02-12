В Москве практически заменили навигационные знаки

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В Москве практически в полной мере заменили навигационные знаки к ЧМ-2018. Весной рабочие на улицах столицы в дополнении поставят указательные таблички на английском и русском языках в качестве подготовки к мероприятию. Об этом сообщил зам. мэра города в сфере ЖКХ Пётр Бирюков.

"В столице заменили уличные таблички и указатели домов, по другим округам ведутся работы, они будут вскоре завершены", - рассказал он в интервью.

По требованиям FIFA, начиная с апреля должны быть установлены специальные информативные щиты, в частности, при подходах к стадионам, отелям, тренировочным центрам и пр. Сообщается, что всё должно быть организовано на высшем уровне и без плановых ремонтов в местах, где будут проводиться мероприятия.

Напоминаем, чемпионат мира по футболу проведут с 14 июня по 15 июля текущего года. Россия впервые удостоится чести стать страной-хозяйкой в первенстве мира.