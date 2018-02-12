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Досмотровые системы к ЧМ-2018 обойдётся Ростову в 35 млн

Сегодня, 18:08

В Ростове объявили конкурс на поставку досмотровых систем к чемпионату мира по футболу 2018 года. Оборудование планируется установить на входе в стадион.

На сайте госзакупок размещено предложение, цена которого составляет 34,9 млн рублей. Материальные средства планируется выделить из регионального бюджета. В рамках поставок необходимо передать в собственность города 30 арочных металлодетекторов , а также столько же тумб для них. Кроме того, в этот пакет входит поставка 14 рентгенотелевизионных установок. Тот, кто выиграет конкурс, по условиям соглашения, должен будет организовать доставку указанного оборудования в 60-дневный срок.

Ранее в ФИФА задумались о внедрении на грядущем ЧМ-2018 в России системы видеоповторов. Окончательное решение по данному вопросу ещё не принято. Ожидается, что последнее слово руководство ассоциации скажет уже 3 марта.


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