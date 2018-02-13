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NASA продемонстрировало космическую панораму объектов Олимпиады в Пхенчхане

Сегодня, 02:45

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) опубликовало панорамные снимки ключевых олимпийских объектов в южнокорейском Пхенчхане зимних Олимпийских Игр. Фотографии были сделаны спутником Landsat-8.

На изображениях, собранных в единый ролик, показаны горы Тхэбэксан. На высококонтрастных снимках можно рассмотреть глубокие ущелья, а также увидеть самую высокую точку горной системы - гору Чирисан, высота которой достигает 1 915 м. Также на фото виден город Каннын, где проводятся соревнования по хоккею, конькобежному спорту и фигурному катанию. Помимо прочего в ролике показан курорт Альпензия, где проходила церемония открытия Олимпиады. Здесь же состоится торжественное закрытие ОИ-2018.

Ранее мы писали, что во время открытия Олимпиады в Пхенчхане был поставлен мировой рекорд по единовременному привлечению дронов-светлячков. Олимпийские кольца были сформированы 1218 БПЛА, которые одновременно поднялись в воздух.


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