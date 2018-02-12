Олимпийской деревне угрожает эпидемия гриппа и норовируса

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Около 200 человек заражены вирусами гриппа и норовируса в Пхенчхане. Информацию о распространении эпидемии публикуют корейские СМИ. В Олимпийской деревне боятся отмены соревнований и ухудшения результатов из-за вирусов.

Корейские СМИ распространяют информацию о расширении количества зараженных людей в Олимпийской деревне. Журналисты отмечают, что в Канныне медицинский пункт работает 24 часа в сутки и оказывает необходимую помощь инфицированным людям вирусами гриппа и норовируса. По информации синоптиков, в Пхенчхане держится температура -10°C.

Такая температура обманчиво кажется не высокой, а спортсмены и болельщики думают, что температура в разы выше. Наибольше проблем приносит такая погода звездам биатлона, поскольку одной из проблем стал выбор перчаток для соревнований. Примечательно, если выбрать теплые – неудобно стрелять, а легкие – приведут к замерзанию пальцев, и фактически будут против победы участника.