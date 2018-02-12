VistaNews.ru


Олимпийской деревне угрожает эпидемия гриппа и норовируса

Сегодня, 16:58

Около 200 человек заражены вирусами гриппа и норовируса в Пхенчхане. Информацию о распространении эпидемии публикуют корейские СМИ. В Олимпийской деревне боятся отмены соревнований и ухудшения результатов из-за вирусов.

Корейские СМИ распространяют информацию о расширении количества зараженных людей в Олимпийской деревне. Журналисты отмечают, что в Канныне медицинский пункт работает 24 часа в сутки и оказывает необходимую помощь инфицированным людям вирусами гриппа и норовируса. По информации синоптиков, в Пхенчхане держится температура -10°C.

Такая температура обманчиво кажется не высокой, а спортсмены и болельщики думают, что температура в разы выше. Наибольше проблем приносит такая погода звездам биатлона, поскольку одной из проблем стал выбор перчаток для соревнований. Примечательно, если выбрать теплые – неудобно стрелять, а легкие – приведут к замерзанию пальцев, и фактически будут против победы участника.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.