Андрей Бочаров поставил новые задачи в подготовке к ЧМ-2018

Сегодня, 15:55

Губернатор Волгограда Андрей Бочаров постановил новые задания для профильных ведомств, касающихся подготовки к ЧМ по футболу-2018, которые включают сдачу объектов согласно срокам, организацию, подготовку и проведения тестовых матчей.

В течение недели Бочаров призвал подготовить детальный план по проведению фестиваля болельщиков и тестовых матчей.

В подготовительную работу региона включено и наведение порядка в различных инфраструктурах, среди которых дорожно-транспортная, спортивная и гостиничная. В нее также включено больше 60 мероприятий. Основную массу задач на сегодняшний день уже выполнили.

К примеру, прошли реконструкцию тренировочные площадки, построены три новые гостиницы, которые уже готовы к приезду гостей. В аэропорту тем временем ввели пассажирский терминал и сделали новую взлетную полосу. А в одной из больниц города появилась площадка для вертолетов.

Перед ЧМ тестирование пройдет стадион "Волгоград Арена". На нем проведут три тестовых матча, последний из которых является Кубок России.