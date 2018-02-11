Гимнастка Яна Батыршина родила мужу третьего ребенка

Вчера, 23:49

Звезда художественной гимнастики и мама двоих детей Яна Батыршина 8 февраля родила сына, которого вместе с Тимуром Вайнштейном назвали Леонидом.

Новость о пополнении в семье общественности сообщила сама спортсменка в своем Instagram и поблагодарила всех за поздравления.

Гимнастка считает, что главное достижение в ее жизни - это семья. 38-летняя гимнастка уже больше 12 лет связана священными узами брака с генеральным продюсером телеканала НТВ Тимуром Вайнштейном. Звездная пара растит двух дочерей: Мариам и Айлу. Мариам – 12 лет, а Айле – 10. Мариам занимается балетом и принимает участие в «Спящей красавице», а Айла предпочитает латино-американские танцы.

Напомним, что российская спортсменка имеет 180 наград за победы в соревнованиях по художественной гимнастике. В 20 лет Яна была тренером сборной Бразилии, потом работала на телевидении ведущей шоу «Народный артист», «До 16 и старше» и других телепередач.