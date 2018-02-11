Медведева оценила собственное рекордное выступление на «ниже четверки»

Сегодня, 14:39

Российская фигуристка Евгения Медведева, установившая мировой рекорд в короткой программе у женщин, оценила свое выступление на «ниже четверки». Отечественная спортсменка уверена, что смогла бы выступить и лучше.

«Если оценивать сегодняшний прокат по пятибалльной шкале, то я бы поставила себе оценку ниже четверки. Скорее, без четверти 4. Я знаю свои возможности, помню прокаты на тренировках, поэтому мое выступление могло быть и лучше», - приводят слова Евгении Медведевой отечественные СМИ.

Новоиспеченная мировая рекордсменка выиграла короткую женскую программу, сделав сборную России одним из фаворитов на победу в командном зачете. Отметим, коллеги Медведевой заняли третьи места в своих прокатах. Команда РФ в общем зачете расположилась на 2 месте, отставая от Канады на 6 пунктов.