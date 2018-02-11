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Маркетолог рассказала, как зарабатывают на Зимних Олимпийских играх

Сегодня, 14:34

Специалист в области маркетинга из Университета Вандербильта в США Келли Голдсмит рассказала, как зарабатывают на Зимних Олимпийских играх. По её словам, предприниматели играют на чувствах болельщиков соревнований, как сообщает VladTime.

 Эксперт подчеркнула, что многие дельца намеренно идут на обман, рассказывая в рекламе, что их продукт обязательно поможет фанату Олимпийских игр. Поклонники какого-либо вида спорта – люди очень эмоциональные, потому они легко поддаются на такие провокации, соглашаясь, что их любимые спортсмены могут победить, потому что оденутся в форму определённой марки или глотнут определённый напиток.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане в настоящее время – своего рода источник радости для многих людей, потому что новости о них более положительные, чем о чём-то другом. Фанаты едут туда или смотрят по телевизору, заряжаясь азартом от мысли об успехе любимого спортсмена. Так они могут и воспринять рекламу, также считая её частью победы в каком-то соревновании. Эксперт отметила, что она не против таких методов рекламы, но подчеркнула, что стоит проводить подобные более мягко, а не устраивать рекламные битвы на ОИ.


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