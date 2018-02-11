Голландия заняла первое место в медальном зачете Олимпиады-2018

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Голландский конькобежец Свен Крамер завоевал золотую медаль в забеге на 5 000 метров на Олимпиаде в Пхенчхане. Таким образом спортсмен, представляющий на ОИ-2018 Голландию, стал четырехкратным чемпионом Олимпийских игр.

Спортсмены Голландии завоевали главные награды Олимпиады по конькобежному спорту. Благодаря этому страна оказалась на первом месте в медальном зачете ОИ-2018.

Конькобежец Свен Крамер на дистанции 5 000 метров получил золотую медаль, установив новый олимпийский рекорд 6 минут 9,76 секунды. Таким образом Крамер улучшил собственный показатель, который был установлен четыре года назад на Играх в Сочи. На втором месте оказался конькобежец из Канады Тед-Ян Блумен, третью позицию завоевал норвежец Сверре Лунде Педерсен.