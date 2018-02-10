Олимпийский чемпион назвал российских спортсменов на ОИ-2018 "кем попало"

Вчера, 23:47

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал участие российских спортсменов на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. В частности, Тихонов затронул результаты российских биатлонисток в спринтерской гонке. Участниц соревнования олимпийский чемпион назвал "кем попало".

Тихонов назвал результат российских биатлонисток плачевным. Он отметил, что фатальное поражение не стоит оправдывать участием России под нейтральным флагом. Тихонов считает, что российские спортсмены должны были изначально понимать, что им нужно приложить в два раза больше усилий для победы, чем другим участникам Олимпийских игр. Кроме того олимпийский чемпион заявил, что данное выступление российских спортсменок разваливает биатлон.

Сегодня россиянки Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова приняли участие в спринте, однако не смогли показать хороший результат. Биатлонистки оказались за пределами тройки лидеров. Первое место в этой сфере заняла немка Лаура Дальмайер.