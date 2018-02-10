Сборная России оказалась на шестом месте по итогам первого дня ОИ-2018

Вчера, 21:46

Сборная России, выступающая на Олимпийских играх в Пхенчхане под нейтральным флагом, по результатам первого дня соревнований оказалась на шестом месте в общем зачете. Сегодня российским спортсменам удалось завоевать бронзовую медаль. Награду для России получил шорт-трекист Семен Елистратов.

По итогам первого дня Олимпийских игр на первом месте в общем зачете оказались спортсмены из Германии. Эта страна сегодня завоевала две медали. Обладателями наград стали биатлонистка Лаура Дальмайер и прыгун с трамплина Андреас Веллингер. В тройку лидеров вошли также Голландия и Швеция. Южная Корея после первого дня соревнований расположилась на четвертом месте.