Лыжник Корнилов: Для россиян подставы на Олимпиаде нет

Вчера, 21:08

Летающий лыжник Денис Корнилов рассказал, как на Олимпиаде в Пхенчхане относятся к россиянам. Спортсмен отметил, что организаторы и участники ОИ-2018 не готовили подставы для граждан России, к этим участникам относятся как и к остальным.

Корнилов подчеркнул, что во время подготовки к Олимпиаде-2018 он ожидал различные подставы и трудности, однако все прошло неожиданно легко. Участники и организаторы ОИ-2018 в Пхенчхане не разграничивают, кто выступает под нейтральным флагом, а кто участвует под знаменем родной страны.

Корнилов заявил, что такое лояльное отношение скорее всего связано с положением России на ОИ-2018. Многие спортсмены понимают ситуацию и стараются не акцентировать на этом внимание.