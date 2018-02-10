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Фавориткой Ольги Граф на ОИ-2018 стала Наталья Воронина

Вчера, 20:47

Ольга Граф, завоевавшая бронзовую медаль на Олимпиаде-2014, рассказала, что ее фавориткой на ОИ-2018 в Пхенчхане была Наталья Воронина. Граф болела за российскую спортсменку на дистанции 3000 м, где Воронина заняла 10-е место.

Граф отметила, что перед выступлением российской спортсменки она включила телевизор, компьютер и планшет. Благодаря всем этим устройствам бронзовая медалистка следила за успехами и результатами своей фаворитки. Граф отметила, что Воронина настоящий борец и она заслужила победу.

Бронзовая медалистка считает, что участие в Играх под нейтральным флагом является определенным опытом на будущее для россиян. Стоит отметить, что Граф приглашали принять участие в Олимпийских Играх-2018, однако российская спортсменка в протест отказалась ехать в Пхенчхан.


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