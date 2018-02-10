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Финал турнира по прыжкам с трамплина перенесли из-за аномального ветра‍

Сегодня, 17:48

Финальные соревнования по прыжкам с трамплина на Олимпийских Играх-2018 отложены из-за аномального ветра. Организаторы ОИ в Пхёнчхане отметили, что состязание спортсменов сегодня может вовсе не состоятся.

Несколько минут назад в Пхёнчхане завершилась предварительная гонка спортсменов со всего мира. В соревновании приняли участие 50 прыгунов с трамплина. Судьи ОИ отобрали победителей, в их число вошли 30 спортсменов, среди них двое россиян, выступающих под Олимпийским флагом. В тридцатку финалистов попали Денис Крылов и Евгений Климов.

Они смогут побороться за звание лучшего в финальной части соревнования по прыжкам с трамплинов. Планировалось, что состязание состоится сегодня, однако из-за погодных условий его пришлось перенести. В данный момент в Пхёнчхане зафиксированы порывы ветра 6-7 метров в секунду.


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