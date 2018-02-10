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Самая сексуальная гольфистка пожаловалась на угрозы из-за внешности

Сегодня, 17:04

24-летняя Пейжд Спиранак считается самой сексуальной спортсменкой. Девушка пожаловалась, что в ее адрес неоднократно поступали угрозы, якобы она не является хорошей спортсменкой, а просто удачно пользуется своей внешностью.

За профилем гольфистки в соцсети Instagram следят 1,2 миллиона подписчиков. Но с другой стороны, популярность девушки привела к увеличению количества хейтеров и критиков.

Как рассказывает Пейдж, ее семью преследовали, угрожали убить. Некоторые вторгались в её личную жизнь и шантажировали девушку. Когда дело касается гольфа, Пейдж знает, что сейчас начнется масса комментариев на тему того, что она просто является результатом грамотного пиара.

По мнению Пейдж Спиранак, вся причина в том, что люди не хотят что-то менять, в их консерватизме. Все считают, что гольф это игра для мужчин, говорит девушка. Еще спортсменка пожаловалась, что когда «человек появляется на поле в шортах, а не в штанах, то для некоторых это конец света».


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