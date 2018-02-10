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Сформирован состав российских лыжников на спринтерские гонки на ОИ-2018

Сегодня, 16:43

Стал известен предварительный состав команды от России на участие в спринтерской гонке. Имена спортсменов, которые смогут принять участие в лыжной гонке классическим стилем на ОИ-2018 в Пхенчхане озвучил тренер сборной РФ по этому виду спорта Маркус Крамер.

В спринтерском соревновании из женщин-россиянок примут участие Юлия Белорукова, Наталья Непряева и Алиса Жамбалова. Мужская составляющая пополнится Александром Панжинским и Алексеем Виценко.

В ближайшее время данный список может быть скорректирован. Вышеупомянутые спортсмены выступят на Олимпийских Играх в Пхенчхане под нейтральным флагом в спринтерской гонке на лыжах. Соревнование намечено на 13 февраля.


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