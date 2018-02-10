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Фигурист Коляда готовится к выступлению под песни Бузовой

Сегодня, 16:25

Российский мастер фигурного катания Михаил Коляда готовится к выступлению на ОИ-2018 под песни Ольги Бузовой и Полины Гагариной. Спортсмен уверен, что эти хиты способны настроить его на победу.

На тренировке в Пхенчхане Коляда включил свои любимые песни, которые исполнили Ольга Бузова, Полина Гагарина и исполнитель Оскар. ДЛя подготовки к соревнованиям фигурист выбрал композиции «Хит-парад», «Танцуй со мной» и «Между мной и тобой». Коляда уверен, что эти пенси помогут ему одержать победу и завоевать для России Олимпийскую медаль.

9 февраля в Пхенчхане прошла короткая программа командных соревнований. На этом состязании Михаил Коляда занял восьмое место.


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