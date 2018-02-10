На ОИ-2018 в Пхенчхане побили олимпийский рекорд

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На Олимпийских Играх в Пхенчхане сегодня впервые побили олимпийский рекорд. Рекордсменом на спортивных соревнованиях стала женская сборная Южной Кореи по шорт-треку. Девушкам удалось побить рекорд в эстафете на 3 тысячи метров.

Олимпийские Игры-2018 оказались в центре внимания всего мира не только из-за отстранения от участия российских спортсменов, которые соревнуются на ОИ под нейтральным флагом Олимпийской сборной.

Сегодня спортсменкам из Южной Кореи впервые удалось побить олимпийский рекорд. Женская сборная установила новый рекордный показатель в эстафете на 3 тысячи метров. В последний раз рекорд был поставлен в 2010 году представителями сборной Китая на Олимпийских Играх, которые проходили в Ванкувере.