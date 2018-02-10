Шведский сноубордист едва не сломал шею на ОИ-2018 в Корее‍

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Сноубордист Манс Хедберг, представляющий на ОИ-2018 Швецию, во время схватки со спортсменами других стран упал и получил травму шеи. Медики осмотрели шведа и определили, что Хедбергу очень повезло, так как такое падение могло привести к повторному перелому шеи.

В марте 2017 года 24-летний сноубордист находился в клинике, куда его доставили с переломом седьмого шейного позвонка. После долгой реабилитации сноубордист принимал участие в ОИ-2018, где во время спуска на сноуборде упал и получил травму. Медики эвакуировали спортсмена в медучреждение.

Позднее врачи заявили, что в результате падения Хедберг мог снова поломать шею, однако ему повезло и этого не случилось. В данный момент спортсмен, представляющий на ОМ-2018 в Пхенчхане Швецию, находится под наблюдением медиков.