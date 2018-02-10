Церемония открытия ОИ-2018 обошлась в $65 млн

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Церемония открытия Олимпийских игр-2018 в Пхёнчхане обошлась в 64,3 миллиона долларов. Изначально организаторы планировали потратить на спортивное мероприятие, которое открылось 9 февраля, 92 миллиона долларов.

Представители Олимпиады-2018 в Пхёнчхане рассказали, что они создавали все задействованные в соревнованиях объекты с нуля, изначально планировалось потратить на это больше средств, чем было потрачено в итоге. Организационный комитет по примеру Игр в Рио решил провести спортивное мероприятие с более низким бюджетом и выделил на реализацию соревнований 55 миллионов долларов.

В ходе строительства объектов за два месяца до начала ОИ-2018 поступили дополнительные 9 миллионов долларов, которые были потрачены на LED-мониторы на сиденьях. Организаторы Игр в Пхёнчхане отметили, что несмотря на маленький бюджет им удалось сделать качественное шоу для гостей и спортсменов.