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Фигуристку Загитову сняли для журнала Vogue в несуществующей форме сборной России

Сегодня, 13:30

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова в свои 17 лет решила «раскрутиться» во всех сферах, начиная от спорта, где она занимает пятую строку рейтинга, заканчивая модельным бизнесом. Девушку еще в прошлом году поместили на страницы глянца Vogue в несуществующей форме олимпийской сборной России.

Несмотря на все политические тенденции и скандалы, предшествующие решениям о выступлении российских спортсменов на Олимпиаде в Южной Корее, компания ZASport представила экипировку сборной России. Загитову выбрали лицом нового бренда, как молодую и симпатичную. Январский номер Vogue сполна подтвердил все ожидания. Действительно, Алина смотрелась свежо и жизнеутверждающе.

Однако дискриминационные решения Международного олимпийского комитета оставили россиян без национальной формы, предоставив спортсменам некое подобие погребальных саванов без намека на национальную символику. Тем не менее, Загитова даже в этом виде решила принять участие в соревнованиях.


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