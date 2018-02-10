Диктор в Пхенчхане назвал Непряеву представительницей России на ОИ-2018

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Диктор на лыжном стадионе ошибся и объявил Наталью Непряеву как спортсменку из России. Российские спортсмены выступают на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом.

Перед выходом на гонку россиянки Натальи Непряевой диктор объявил, что спортсменка является представительницей Российской Федерации, однако на Олимпиаде-2018 россиянка выступает под Олимпийским флагом.

Перед выходом Непряевой на лыжную трассу диктор заявил: «Наталья Непряева из России».

В данный момент уточняется, по какой причине комментатор объявил Непряеву как российскую спортсменку, ведь она выступает за команду «Олимпийские спортсмены из России». Сама россиянка прокомментировала этот инцидент. Она считает, что диктор попросту ошибся и привлекать внимание к этому не стоит.

Ранее Наталья Непряева, выступающая под нейтральным флагом на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане рассказала, что такая ситуация ее злит и добавляет азарта. Спортсменка заявила, что планирует и дальше бороться несмотря на поражение в женской гонке на 15 километров в рамках ОИ-2018, где победила представительница Швеции Шарлотте Калла.