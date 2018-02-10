Хакеры атаковали серверы ОИ-2018 во время торжественного открытия

Сегодня, 12:59

Не названные хакеры атаковали сервисы Олимпийских игр в Южной Корее во время торжественной церемонии открытия соревнований. Об этом сообщают ведущие южнокорейские информационные агентства, ссылаясь на сведения представителей организационного комитета.

Атака хакеров обошлась устроителям соревнований в миллионы долларов убытков, потому как пришлось экстренно прекращать телевизионное вещание на сотни стран, заплативших за показ прямой трансляции церемонии открытия ОИ-2018. Благодаря корейским специалистам по кибербезопасности удалось своевременно блокировать ряд серверов, зараженных вредоносной программой.

Пока что организационный комитет ОИ-2018 не выдвигает конкретных обвинений никакой из хакерских группировок, так как нет объективных данных о конкретном вмешательстве данных субъектов. Однако, по мнению аналитиков, Международный олимпийский комитет не замедлит обвинить в хакерской атаке россиян, как представителей стороны, пострадавшей от необоснованных политизированных решений МОК.