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Российская фигуристка Алина Загитова решила выступить на соревнованиях в Южной Корее, носящих название зимняя Олимпиада. Пока что неизвестно, на что рассчитывает спортсменка, занимающая 5-е место в рейтинге ИСУ, выступая в Пхенчхане под нейтральным флагом.

Тренеры 17-летней фигуристки говорят о потраченных усилиях и надеждах. Однако Загитова в прошлом году достойно выступила в Финале Гран-при в форме России и стояла на пьедестале почета под государственный гимн. Несмотря на полярные мнения экспертов, дилетантов и политиков, прослеживается тенденция потери национальной гордости.

По мнению большинства комментаторов, Загитова в ее возрасте не «вскакивает в последний вагон спортивной карьеры», а значит, смогла бы сберечь достоинство, проигнорировав международные соревнования в Южной Корее, унижающие российских спортсменов. Кроме того, учитывая субъективность судейских оценок в фигурном катании, можно с уверенностью прогнозировать полный провал российских представителей.