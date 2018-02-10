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Непряева: Выступление под нейтральным флагом добавляет азарт и злит

Сегодня, 12:17

Россиянка Наталья Непряева, выступающая на Олимпиаде-2018 по лыжному спорту, рассказала свои впечатления об участии в соревнованиях в Пхенчхане. Россиянка заявила, что выступление под нейтральным флагом ее очень злит. Непряева уверена, что российские спортсмены покажут самые лучшие результаты на Олимпиаде-2018.

"Выступление под олимпийским флагом добавляет злости, желания доказать всем, что мы сильные. Лично мне это добавляет злости и азарта победить их всех. То, что тут у меня нет личного тренера, это не очень хорошо, но поддерживает меня дистанционно, мы постоянно на связи, он дает мне советы. Что скажет после гонки? Я не знаю, он у меня непредсказуемый", - заявила российская лыжница Наталья Непряева.

Россиянка уверена, что в борьбу с конкурентами ей удастся получить призовые места и отстоять честь Российской Федерации на Олимпиаде-2018. Непряева заявила, что сейчас ей еще есть над чем работать, однако она не остановится ни перед чем, чтобы завоевать Олимпийские медали для своей страны.

Стоит отметить, что Наталья Непряева одержала восьмое место в скиатлоне. Первой пришла представительница Швеции Шарлотте Калла.


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