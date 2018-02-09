Олимпийцы из Ирака остались недовольны отсутствием смартфона в подарок

Вчера, 19:17

Участники олимпиады из Ирака остались недовольны отсутствием презента в виде смартфона. Перед началом соревнований в Пхенчане было объявление о том, что каждому спортсмену вручат Samsung Galaxy Note 8.

Спортсмены из Ирака, которые приехали в Пхенчан на Олимпиаду, остались недовольны тем, что им не подарили обещанные ранее смартфоны Samsung Galaxy Note 8. Организаторы мероприятия пояснили такой поступок тем, что на Ирак и КНР наложены в настоящий момент международные санкции.

Поэтому подарить каждому олимпийцу смартфон в Пхенчане не смогли, чтобы не вызвать претензии со стороны правительства. Представители Тегерана признали такой ход нарушением государственной этики и затребовали появления дипломата из Южной Кореи. Ему были предъявлены претензии, равно как и к администрации МОК.