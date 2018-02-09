VistaNews.ru


В Пхенчхане стартовало открытие Олимпийских игр

Сегодня, 16:56

В Южной Корее стартовала XXIII зимняя Олимпиада. Соревнования в пятнадцати олимпийских видах спорта пройдут с 9 по 25 февраля в Пхёнчхане, в дополнение включили 6 новых дисциплин.

Церемония продлится примерно два часа. В составе 80 человек примет участие и российская делегация. По причине скандала, связанного с допингом, России фактически не разрешили участвовать в играх. «Чистых» спортсменов допустили к играм, им позволили выступать под нейтральным флагом и под названием «Олимпийские спортсмены из России».

В Олимпийских играх примут участие 92 страны. Также впервые примут участие в соревнованиях 6 стран: Малайзия, Республика Косово, Сингапур, Эритрея, Нигерия и Эквадор. Примут участие в соревнованиях и спортсмены сборной КНДР. Будет разыграно 102 медали из бронзы, серебра и золота.

МОК оставила некоторые команды Российской сборной без лидеров, но, как отмечает Вячеслав Фетисов, легендарный хоккеист, а сейчас первый зампред Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, шансы победить у России достаточно велики. Одна из причин возможной победы - это отсутствие игроков НХЛ.

Отдельное движение создано в поддержку российской сборной среди южнокорейских болельщиков.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.