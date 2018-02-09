Американский телеканал показал Родченкова с иной внешностью

Сегодня, 13:34

Американский телеканал CBS взял интервью у бывшего руководителя антидопинговой лаборатории Москвы Григория Родченкова, показав его с абсолютно иной внешностью.

На видеозаписи интервью Григорий Родченков предстал без усов и с окрашенными волосами. Представители телеканала сообщили, что экс-глава лаборатории также прибегнул к хирургическому вмешательству для изменения формы губ и пластической операции.

Сообщается, что данные изменения сделаны ради безопасности. Так написал и адвокат Родченкова Джим Уолден в свом микроблоге.

Программа с участием Родченкова выйдет уже 11 февраля.

Кстати, до этого экс-глава неоднократно делал громкие заявления о том, что ему стыдно быть гражданином России.