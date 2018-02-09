VistaNews.ru


Американский телеканал показал Родченкова с иной внешностью

Сегодня, 13:34

Американский телеканал CBS взял интервью у бывшего руководителя антидопинговой лаборатории Москвы Григория Родченкова, показав его с абсолютно иной внешностью.

На видеозаписи интервью Григорий Родченков предстал без усов и с окрашенными волосами. Представители телеканала сообщили, что экс-глава лаборатории также прибегнул к хирургическому вмешательству для изменения формы губ и пластической операции.
Сообщается, что данные изменения сделаны ради безопасности. Так написал и адвокат Родченкова Джим Уолден в свом микроблоге.
Программа с участием Родченкова выйдет уже 11 февраля.
Кстати, до этого экс-глава неоднократно делал громкие заявления о том, что ему стыдно быть гражданином России.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.