VistaNews.ru


WADA считает «приятной новостью» решение CAS о недопуске россиян

Сегодня, 13:05

Крейг Риди, глава WADA, считает «приятной новостью» окончательное решение CAS о недопуске россиян на Олимпиаду в Пхенчхане. По мнению Николая Долгополова, главы Федерации спортивных журналистов РФ, после окриков МОК другого решения было трудно ожидать.

Как заявил Крейг Риди, решение Спортарбитражного суда является для WADA очень приятной новостью. Также это хорошо для спортсменов и других людей, занимающимися чистыми в плане допинга играми на Олимпиаде.

CAS отклонил 32 иска, поступивших от спортсменов России, они не получили от МОК приглашение на Олимпиаду. Также иски подали 13 спортсменов и 2 тренеров, пожизненно отстраненных со стороны МОК, но оправданных после исследований арбитражного суда. Николай Долгополов считает, что причиной такого решения CAS стали угрозы Томаса Баха, президента МОК. Он подчеркивает, что организация стала политическим органом.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.