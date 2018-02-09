WADA считает «приятной новостью» решение CAS о недопуске россиян

Сегодня, 13:05

Крейг Риди, глава WADA, считает «приятной новостью» окончательное решение CAS о недопуске россиян на Олимпиаду в Пхенчхане. По мнению Николая Долгополова, главы Федерации спортивных журналистов РФ, после окриков МОК другого решения было трудно ожидать.

Как заявил Крейг Риди, решение Спортарбитражного суда является для WADA очень приятной новостью. Также это хорошо для спортсменов и других людей, занимающимися чистыми в плане допинга играми на Олимпиаде.

CAS отклонил 32 иска, поступивших от спортсменов России, они не получили от МОК приглашение на Олимпиаду. Также иски подали 13 спортсменов и 2 тренеров, пожизненно отстраненных со стороны МОК, но оправданных после исследований арбитражного суда. Николай Долгополов считает, что причиной такого решения CAS стали угрозы Томаса Баха, президента МОК. Он подчеркивает, что организация стала политическим органом.