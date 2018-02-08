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Скончался 10-кратный чемпион мира по стрельбе Валерий Постоянов

Сегодня, 14:15

Сегодня ушёл из жизни 10-кратный чемпион мира по мировой стрельбе. Валерию Постоянову было 76 лет. Он умер в Петрозаводске.

В администрации рассказали, что официальная церемония прощания состоится завтра, 9 февраля. Точную причину кончины пока что не называют. Валерий Постоянов родился в 1941 году в Иркутске. Когда ему было 16 лет, он переехал в Петрозаводск. За свою профессиональную спортивную карьеру он 10 раз становился мировым чемпионом по пулевой стрельбе, также 7 раз получал серебро. Стоит отметить, что он удостоился нести олимпийский факел в 2014 году в Петрозаводске.


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