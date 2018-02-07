Биатлон не является чистым видом спорта для Лоуэлла Бейли

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Лоуэлл Бэйли дал комментарии по поводу скандала с допинг-пробами российских спортсменов. По его мнению, биатлон не является чистым видом спорта. Очевидно для спортсмена, что это не соответствует идеалам Олимпийских игр.

Биатлонист Бэйли впервые прокомментировал ситуацию со скандалом вокруг российских спортсменов. Лоуэлл назвал ситуацию настоящим большим испытанием для спортсменов всего Земного шара.

Для комментатора очевидно, что мировой спорт не «чистый». Вопреки несоответствию с нормами и канонами Олимпийского комитета, ситуация с допингами остается позорной для участников олимпийских игр. Чтобы в будущем обезопасить представителей спорта, важно разработать и соблюдать правила участия в соревнованиях.