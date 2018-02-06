Татьяна Тарасова рассказала о главной цели поездки на Олимпийские игры

Вчера, 20:19

Татьяна Тарасова объяснила, зачем российской сборной нужно ехать на Олимпийские Игры в Пхенчхане. Известный тренер по фигурному катанию уверена, что сделать это нужно, чтобы на следующей Олимпиаде спортсмены из России уже могли выступать под своим флагом.

Тарасова призвала общественность не делать преждевременные выводы, поскольку ситуация, как подчеркнула специалист, «меняется ежедневно». Тренер вспомнила и о словах своего отца, который всегда говорил, что паниковать ни в коем случае нельзя. Рассуждая о победителе ОИ она отметила, что выиграет медали тот, кто будет к этому готов. При этом Тарасова подчеркнула, что российские спортсмены готовы всегда.

Ранее мы сообщали, что МОК отказался направлять приглашения 15 российским спортсменам, несмотря на то, что они успешно прошли допинг-тестирование. Также посетить ОИ не смогут 2 тренера сборной России.