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На ОИ-2018 откроют центры помощи жертвам сексуальных домогательств

Вчера, 19:38

На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане будут функционировать центры для оказания психологической и медицинской помощи жертвам сексуальных домогательств.

На зимних Играх 2018 года в Южной Корее будут открыты 4 центра для консультации и оказания как медицинской, так и психологической помощи всем жертвам сексуального насилия и домогательств. Там же можно будет получить юридическую помощь, что поможет пострадавшим ясно ориентироваться в ситуации с юридической стороны в том случае, если они решат обратиться в суд.

Формирование таких центров было решено организовать после нашумевшего скандала, когда Ларри Нассаром, бывший врач национальной сборной США по спортивной гимнастике, был приговорен к 175 годам заключения за насильственные действия и домогательства к спортсменкам команды.


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