«Одноклассники», «ВКонтакте» и Mail.ru будут покажут прямую трансляцию Олимпиады

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Представители пресс-службы Mail.Ru Group проинформировали, что социальные сети «Одноклассники», «ВКонтакте» и Mail.ru будут показывать прямую трансляцию Олимпиады. Спортивное мероприятие произойдет в Пхенчхане. Спортивное мероприятие произойдет в Пхенчхане.

Согласно заявлению Mail.Ru Group, это предприятие совместно с «Телеспортом» приняли решение провести прямую трансляцию Олимпийских игр 2018 года посредствам социальных сетей «Одноклассники», «ВКонтакте» и Mail.ru. Также россияне смогут посмотреть международное мероприятие на основных телевизионных каналах. Специальный контент опубликуют на интернет-ресурсах Mail.Ru Group.

«Телеспорт» намерен запустить несколько потоков в формате видео из Пхенчхана, это позволит юзерам наблюдать за соревнованиями по всем видам спорта. Отмечается, что один видеопоток будет функционировать круглосуточно. Россиянам покажут самые яркие моменты Олимпиады, анонсы эфиров и обзоры прошедшего дня.