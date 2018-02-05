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Вяльбе назвала «войной» решение МОК о недопуске на ОИ оправданных россиян

Сегодня, 12:03

Несмотря на решение Спортивного арбитражного суда, который на основании непреложных фактов оправдал 15 российских спортсменов, огульно обвиненных в применении допинга, МОК в одностороннем порядке заявил о недопущении оправданных олимпийцев в Пхенчхан. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала этот демарш «войной» против РФ.

В общественном пространстве уже более полугода ведутся дискуссии на тему, что такое патриотизм или стоит лм российским спортсменам выступать в Южной Корее без своего государственного флага и прочей символики. После многочисленных обсуждений было решено, что спортсмены в праве сами решать свою судьбу и дальнейшее развитие карьеры. В конце прошлой недели Спортивный арбитражный суд полностью оправдал 15 российских олимпийцев, обвиненных в употреблении допинга.

Однако Международный олимпийский комитет, идя на поводу политических сил, счел решение суда не обязательным к практическому применению. Оправданным спортсменам, которым, кстати, вернули чемпионские звания Сочинской Олимпиады, было запрещено участвовать в зимних Олимпийских играх этого года. Россия продолжит борьбу за справедливость в международных судебных инстанциях и защитит своих спортсменов от произвола.


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