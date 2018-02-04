МОК не получил от ОКР 15 млн долларов на развитие антидопинговой системы

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил на щекотливый вопрос на конференции. Он заверил, что МОК не получил денег от Олимпийского комитета России (ОКР). Речь идет о сумме в 15 млн долларов, которую планируют потратить на развитие антидопинговой системы. Мандат, занимающийся вопросом комиссии, продлен на две недели.

МОК пока не смог заполучить 15 млн долларов от России. Причин для отсрочки проплаты не называют. Однако известно, что такие капиталовложения обязали уплатить ОКР после скандала с допинговыми пробами. По информации главы МОК Томаса Баха, средства от штрафников еще не зачислены на счета комитета.

Так, мандат, занимающийся вопросом комиссии, продлен на две недели. К слову, комиссия МОК приняла решение временно приостановить членство ОКР, допустив россиян до Игр под нейтральным статусом и без исполнения государственного гимна.