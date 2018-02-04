Томас Бах заявил о невозможности перераспределения медалей на ОИ

Сегодня, 13:47

Руководитель МОК Томас Бах заявил о невозможности в ближайшее время перераспределения медалей Сочи-2014 в виду отсутствия мотивирующей части от Спортивного арбитражного суда.

Томас Бах сообщил, что вопрос передачи и возвращения медалей российским спортсменам пока остается нерешенным, так как Спортивный арбитражный суд не предоставил мотивирующей части.

Бах также добавил, что решение суда разочаровало их, в связи с чем перераспределить медали в Пхенчхане является невозможным.

Международный олимпийский комитет также заявил, что вопрос с участием российских спортсменов в Олимпийских играх будет окончательно решен через два дня.